Com faturamento de 160 milhões, Virginia publica extrato da empresa em cima de críticas a sua conduta profissional

A influenciadora se estressou com a quantidade de hate e dúvidas diante do seu caixa e decidiu revelar o quanto ganhou nos últimos 5 meses com suas empresas

Após diversas insinuações de Vittor Fernando, Virgínia resolveu jogar às claras com seus seguidores revelando o quanto fatura com suas empresas em 5 meses. A influenciadora usou suas redes sociais para rebater as dúvidas geradas a partir do que o influenciador falava em suas redes. A imagem mostra que a empresa de cosméticos mantida pela esposa de Zé Felipe lucrou R$ 160 milhões nos últimos cinco meses. “Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e a todos vocês que confiam no nosso trabalho”, escreveu ela. Vittor Fernando criticou a compra de um carro avaliado em R$ 2 milhões pelo casal. “Ainda bem que eu nunca fiz [publicidade de jogos de cassino e azar]. Já me surgiram propostas, muito dinheiro, que mudariam a minha vida. Muito dinheiro. E eu fico observando alguns influenciadores que fazem, compram carros de 2 milhões e agradecem a Deus. Que Deus? Se tem uma coisa que Deus não apoia é enriquecer às custas do outro”, afirmou.