Com dor de cotovelo, Mara Maravilha ironiza Eliana e Angélica ao chamá-las de Paquitas

A apresentadora chegou a elogiar Marlene Mattos e disse que não faz o tipo Paquita

Mara Maravilha não escondeu que ficou sentida por não ter sido convidada para o Criança Esperança que vai receber Xuxa, Angélica e Eliana. A apresentadora soltou o verbo na web e chegou a elogiar Marlene Mattos, dizendo que não faz o tipo Paquita.

“Eu, Mara Maravilha, nunca, em nenhum tempo, pedi para fazer parte de grupo de ninguém. Eu não faço o tipo Paquita, com todo respeito às loiras, minhas colegas. E outra coisa, eu não devo nada a ninguém”, disse Mara em vídeo na rede social.

No Twitter, ela ainda escreveu: “Não acredito que seja necessário fazer parte de um grupo específico para me sentir completa. Além disso, é importante ressaltar que minha trajetória e carreira são baseadas em minha individualidade e no trabalho que desenvolvi ao longo dos anos”.

“Tenho orgulho de quem sou e das conquistas que alcancei, independentemente de qualquer associação com grupos”, finalizou.