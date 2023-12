”Com certeza ele é mais talentoso que eu musicalmente”, dispara Alok diante de críticas de Fagner

O DJ disse que foi com a luta do músico que abriu as portas para que ele faça eventos no nordeste

Virou notícia Fagner criticando a apresentação de Alok em Copacabana no Rio de Janeiro. O DJ vestiu as sandálias da humildade e contou que ele é sim mais talentoso que ele musicalmente e ainda disse que foi com a luta dele que hoje ele e outros artistas podem fazer eventos no nordeste.

“Brincadeiras à parte para levarmos as coisas com mais leveza, sou um grande admirador do Fagner e sei que ele é um artista que contribuiu demais para a expansão e valorização da cultura nordestina”, disse.

“Se faço os eventos no nordeste é porque eles lá atrás lutaram duro e abriram as portas para mim e outros artistas. Fargne é uma lenda viva e tá tudo bem se ele acha isso, com certeza ele é mais talentoso que eu musicalmente, eu tenho outros talentos e está tudo certo”, finalizou.