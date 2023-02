Com 20 anos de casado, Márcio Garcia entrega o segredo para tantos anos de felicidade: “Nem tudo são flores”

O ator ainda lista elementos essenciais para que haja a felicidade entre um casal.

Como o amor é lindo! No início da madrugada desta quinta-feira (23), o ator Márcio Garcia fez uma linda declaração de amor à sua esposa, a nutricionista Andrea Santa Rosa, em comemoração aos seus 20 anos de casados.

Porém, ao contrário do que vemos muito por aí, Márcio deixa claro que nenhum casamento é perfeito, que existem muito momentos bons, mas que também existem momentos difíceis.

“Há 20 anos deste mesmo dia dissemos sim! Juramos que ficaríamos juntos para sempre, na alegria e na tristeza e aqui estamos. Somos felizes sim mas, nem tudo são flores. Há momentos maravilhosos, claro, mas alguns nem tanto! O que importa é que aqui estamos nós, juntos!”, afirmou o ator.

Por fim, Garcia afirma que apesar do amor ser um elemento extremamente importante em um relacionamento, somente ele não é capaz de sustentar 20 anos juntos, e lista alguns elementos que são essenciais para a felicidade de um casal.

“Casamento é isso! Um compromisso sagrado onde o amor é fundamental mas sem a cumplicidade e a parceira, não se sustenta! Meu conselho pra quem quer passar dos 20 anos, como nós, é nutrir o amor todo dia, se possível mais de uma vez por dia e principalmente é saber superar os problemas e as crises com respeito, muito diálogo e com mais amor”, listou Márcio.