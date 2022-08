Cocielo passa por cirurgia sem contar para Tata: “Por que homens são assim?”

Loira ficou sabendo da cirurgia vendo os stories do marido

Para tudo, tá pra nascer pessoa mais desligada que Cocielo. O youtuber passou por um procedimento cirúrgico sem nem avisar sua esposa. Vale lembrar que ele chegou a tomar anestesia geral e Tata só foi saber quando viu os stories do marido que ele passaria por uma cirurgia. A loira conta que ele está bem, já em casa e que vai repousar.

“Vocês não vão acreditar! Ele não fala as coisas direito, por que homens são assim? Só me disse que ia fazer uma aplicação no joelho, que era rápido e que precisaria ficar em repouso no final de semana”, escreveu Tata.

A apresentadora riu da situação quando o marido já estava em casa e disse que agora é só repouso. “Eis que vejo nos stories ele tomando até anestesia, na hora eu mandei mensagem! Mas está tudo resolvido já”, disse.