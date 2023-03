Coca-cola, Mercado Livre e Polícia Civil pressionaram a TV Globo para expulsar MC Guimê e Cara de Sapato 

A emissora ficou com medo de que os ex-participantes fossem chamados para depor enquanto ainda estivessem confiados.

Gente, no momento, não há nenhum assunto que esteja sendo mais falado do que a expulsão do cantor MC Guimê e do lutar Cara de Sapato, da 23ª edição do BBB, que foram acusados de importunação sexual durante o programa. Mas afinal, o que levou a emissora tomar essa decisão, mesmo após a vítima afirmar que não havia se incomodado com as atitudes dos brothers?

Pois bem, além de toda a pressão que o público estava fazendo para que a emissora tomasse alguma providência, algo que pesou muito esta decisão foi a pressão que os patrocinadores do programa e a polícia civil fizeram sobre eles.

Tendo sido aberto um inquérito policial para a investigação dos casos, a TV Globo ficou com medo que os participantes fossem chamados para depor enquanto ainda estão confinados, o que seria péssimo para a reputação do reality.

Além disso, todos nós sabemos que o BBB só existe devido aos diversos patrocinadores que fazem seus anúncios durante o programa, e é claro que nenhuma destas grandes marcas gostaria de ter seus nomes vinculados a um crime como esse.

Diante disso, mesmo sem citar o nome do reality, todos os patrocinadores do programa, publicaram em suas redes, protestos contra todos os tipos de assédio. Confira essas publicações.