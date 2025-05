Clima de fofura! Thayse Teixeira celebra mêsversário do caçula inspirado em Toy Story

Amores, com um cappuccino artesanal na mesinha do lado, estava devorando um livro de romance policial da maravilhosa Agatha Christie na varanda de meu apartamento no Leme. Eis que uma amiga de Sampa me envia fotos reconfortantes de uma família lindíssima celebrando mais um mêsversário do caçulinha. Meu coração ficou quentinho ao ver a felicidade deles.

Bem, acontece que a influencer e ex-peoa Thayse Teixeira derreteu os corações dos internautas ao compartilhar imagens da celebração do mêsversário de nove meses do caçula, Leonardo Medeiros. O bebê é fruto do relacionamento com o empresário Leonardo Meireles.

Thayse Teixeira reúne família para celebrar os nove meses de Leozinho (Reprodução/Instagram)

A influencer fantasiou Leozinho como xerife Woody e encantou os seguidores com tamanha fofura na festinha intimista inspirada na animação Toy Story, realizada na última sexta-feira (30).

Além dos papais corujas, a celebração também reuniu os irmãos do caçula, Maria Tereza, de 4 anos, e Bernardo, de 12 anos.

O caçulinha se fantasiou de xerife Woody e se divertiu com os irmãos (Reprodução/Instagram)

Ai, amores… a fofura de comemoração esquentou os corações dos fãs em plena frente fria que segue do sul para o sudeste.