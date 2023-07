Cleo Pires recebe diagnóstico de transtorno mental e compartilha: “Libertação”

Atriz recebeu vários diagnósticos errados até descobrir que o seu problema era o TDAH, ela conta que se sentiu mais confortável após o acerto

Cleo Pires publicou um vídeo emocionante em suas redes sociais sobre o TDAH. A atriz foi diagnosticada com o transtorno mental após passar por diversos diagnósticos errados sobre o seu possível problema. Ela conta que ficou mais confortável para falar sobre o seu transtorno na internet.

“A minha cabeça não funcionava da forma que as pessoas diziam que ela teria que funcionar”, descreve. Os médicos indicaram que ela teria depressão, ansiedade e bipolaridade. Por último, recebeu o diagnóstico errado de doença de hashimoto.

Ela ainda completa: “É sempre um estranhamento quando a gente recebe um diagnóstico relacionado a um transtorno mental, né? Mas também é uma libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, se desliga fácil de alguma conversa ou atividade, porque ela se distrai com estímulos externos muito facilmente”, finalizou.