Cléo Pires afirma que, além de ser um pai ausente, Fábio Jr. foi péssimo pra sua mãe: “Eu  peguei pavor dele”

A atriz conta que sempre gostou muitos dos namorados de sua mãe e revela que foi a cupido entre Glória Pires e Orlando Morais.

Meus amores, durante a sua participação no primeiro episódio da 2ª temporada do “Luana É De Lua”, que apresentado por Luana Piovani, a atriz Cléo Pires abriu o seu coração e expôs a sua conturbada relação com o seu pai, o cantor Fábio Jr.

“Acho que estou aqui porque tenho histórias de separação da minha vivência desde que nasci. Não eram as minhas histórias, mas eu vivi, por ser filha das pessoas que viveram isso”, iniciou a atriz.

Continuando, ela conta que sempre se deu muito bem com os namorados de sua mãe, a também atriz Glória Pires e afirma que ela, de certa forma, foi o cupido de Glória e seu atual marido, o cantor Orlando Morais.

“Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Então eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente. Eu ficava questionando essas coisas, mas ela (Glória) me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela, eu que falei para ela começar a namorar o meu pai, o Orlando”, revelou.

Por fim, ela garante que além de ausente, Fábio Jr. também foi péssimo para a sua mãe, e afirma que vendo a forma com que seu atual marido se relaciona com a mãe do seu filho, ela chegou a ter pavor do seu pai biológico.

“Eu paguei sozinha esse pato de ser filha de pais separados que não se comunicam, não se compreendem. [Em que], inclusive, o pai é péssimo para a mãe… Isso que eu estou vivendo agora, de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele […] Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também”, finalizou Cléo.