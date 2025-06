Claudinho, do Negritude Júnior, inicia tratamento contra alopecia

Meus amores, quem vê o sempre animado Claudinho, do Negritude Júnior, no palco, com aquele sorriso largo e gingado inconfundível, nem imagina o drama silencioso que o cantor vem enfrentando há anos! O vocalista, que marcou gerações nos anos 90 com sucessos do pagode, revelou que está travando uma verdadeira batalha contra a alopecia de tração, um tipo cruel de calvície causada por anos de tranças, dreads e outros penteados estilosos… que agora cobram seu preço no couro cabeludo!

“O cabelo sempre fez parte da minha identidade. Perder os fios aos poucos, sem perceber, foi doloroso. Agora estou buscando me cuidar e mostrar que isso também faz parte da nossa história. Se for preciso fazer o transplante, vou fazer com a cabeça erguida. Porque autoestima é coragem. E cada etapa desse processo é um recomeço”, desabafou o cantor.

Segundo o especialista Dr. Marcos Mendes, que assumiu o tratamento do artista, Claudinho já apresenta regiões do couro cabeludo com atrofia irreversível. Ou seja: tem área que já não cresce mais fio algum! Mas calma: outras regiões ainda respondem bem à tecnologia de ponta usada no processo, a poderosa técnica MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele), que injeta vitaminas e fatores de crescimento direto nos folículos capilares.

Mas o problema não parou por aí, não! Além da alopecia de tração, Claudinho também recebeu um segundo diagnóstico: alopecia androgenética, o temido tipo genético que afeta milhões de homens no mundo todo. Ou seja: o cantor precisa de um tratamento duplo para tentar salvar os fios!

Mas o pagodeiro não desanima: se for preciso transplante, ele encara “Se for preciso fazer o transplante, vou fazer com a cabeça erguida”, garantiu. Isso que é coragem de quem já viu muita coisa na estrada do samba, né?

Vale lembrar que Claudinho, aos 50 anos, já venceu outras batalhas: lutou contra pré-diabetes, colesterol alto, baixa testosterona e fibromialgia e conseguiu reduzir a gordura corporal de 20% para 7%! Uau!

Agora o desafio é outro: resgatar a imagem, a autoestima e o cabelão poderoso que marcou os anos dourados do Negritude.