Cláudia Raia é atacada ao postar foto com o filho: “Parece uma avó da criança”

Atriz desabafou sobre ser mãe aos 50 anos em vídeo publicado no Instagram após comentários etaristas sobre sua aparência

Cláudia Raia vem recebendo diversos ataques na web por conta das imagens que posta ao lado do seu filho, Luca, o caçula da família. Os comentários ressaltam o preconceito com a atriz que enfrentou a maternidade aos 55 anos. Muitos internautas dizem que sua aparência parece com a avó do pequeno.

“Parece uma avó da criança”, escreveu um. Outro ainda disse: “O bebê é uma graça, mas jpa essa mãe dele…”, disparou.

Cláudia não deitou para o preconceito e rebateu em vídeo os comentários: “Existem mil maneiras de ser mãe e isso não pode ser condicionado pela idade”, disse. Raia ainda ressalta o preconceito caso fosse um homem na fase dos 50 anos que decidiu ser pai. “É cultural. Então a gente tem que mudar isso”, declarou.