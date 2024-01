Claudia Raia conta que não pretende ter mais filhos: “Chega!”

Claudia Raia leva sua vida como um livro aberto e resolveu contar se teria mais filhos. No palco do Domingão com Huck, ela brinca com seu amigo, o apresentador, e revela que não pretende ter mais filhos.

“Que felicidade voltar nesse programa que eu amo tanto, com meu amigo querido”, disse a artista ao entrar no palco e abraçar o apresentar. “E agora com três filhos”, falou o marido de Angélica. “Três filhos. Agora empatamos, hein?”, disse a atriz, lembrando que Huck e a apresentadora são pais de Joaquim, Benício e Eva.

“É capaz de você me passar ainda, do jeito que você tá ainda”, falou Huck. Ao ouvir a provocação do amigo, Claudia deixou claro que não pretende ter mais filhos. “Não, chega! Chega!”, afirmou ela aos risos.