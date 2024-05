Claudia Raia assume lugar de Viih Tube em podcast

O que? Claudia Raia vai assumir o lugar de Vih Tube no ‘Materni Delas’, podcast sobre maternidade. A atriz estará ao lado da empresária e influenciadora Tata Estaniecki na quarta temporada e receberão diversas convidadas de renome.

No primeiro episódio do podcast, Tata, CEO do canal PodDelas, entrevista Claudia Raia sobre o tema central do programa, que é a maternidade.

Diversos assuntos são tratados no podcast que estreia nesta sexta-feira (3/5), às 12h. De acordo com Fábia Oliveira, elas falam sobre etarismo e trabalho na vida de mãe.