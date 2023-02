Cláudia Leitte relembra boatos de treta com Ivete Sangalo: “A gente se conecta”

Claudinha disse que o relacionamento das duas tem química e que os boatos não têm sentido

Cláudia Leitte reviveu os boatos que rolam na web sobre a possível treta com Ivete Sangalo. A musa desmentiu e disse que as notícias são sem sentido, porque as duas se conectam de uma forma única. Claudinha ainda disse que havia muita interferência de terceiros na relação.

“Uma coisa tão sem sentido. Eu e Ivete, a gente se conecta de uma forma muito única. A gente não é artista que se cumprimenta, a gente se entende, se olha e se entende. Tem química no relacionamento da gente. E é muito legal poder usufruir disso. Outrora, não foi. Havia muita interferência, muita gente metendo o bedelho, falando coisa. E hoje em dia eu consigo entender. Tem gente que não tem o que fazer e vive dessa energia, o que é uma perda de tempo”, falou ela em entrevista ao Gshow.

Todo brasileiro que se preze sabe que as duas musas dominam a cena do carnaval no Brasil, claro que a mídia assediava uma possível briga.