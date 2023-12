Claudia Alencar está internada; caso é considerado grave

Minha gente, acabei de saber que a atriz Claudia Alencar, que fez grandes papéis na teledramaturgia brasileira em Tieta e em Roda de Fogo está internada num hospital da zona sul do Rio. Parece que ela está lutando contra uma infecção bacteriana e seu estado é considerado grave.

Em entrevista à coluna Play, no jornal O Globo, o filho da atriz, Yann Hatchuel detalhou o ocorrido:

“Ela está internada no CTI, com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta”.

Yann disse também que a mãe realizou uma cirurgia na coluna há cerca de um mês e meio. E sabemos que infecções do tipo podem estar associadas a procedimentos como o realizado pela atriz. Ela começou a sentir dor, mas associou o sintoma à musculatura.

“O braço está muito inchado, ela está muito inchada. O estado não está legal. Eu estou vendo exames, a gravidade… Tentando ver se dá para ir para o Rio, moro em Los Angeles. Na correria e no estresse, vendo o que dá para fazer. Fico em contato com os amigos dela. Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave”, lamentou.