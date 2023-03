Cláudia Abreu conta sobre carta que escreveu para Malu Mader durante a novela Celebridade para impedir rivalidade entre as duas

Atriz deu detalhes no programa “Saia Justa” dessa quarta-feira (29)

A atriz Cláudia Abreu revelou durante sua participação no programa do GNT, “Saia Justa” que escreveu uma carta para colocar um fim na sua suposta rivalidade com Malu Mader. Na novela, as duas interpretaram inimigas e o público realmente acreditou que a relação não era apenas na ficção, e essa repercussão foi deixando um clima tenso entre as duas.

“Quando a gente fez Celebridade ,começaram a criar uma rivalidade que existia na novela. E, fora, foi se criando um pouco esse ambiente”, relembrou Claudia.

A atriz, então, resolveu esclarecer as coisas com a amiga para finalizar esses boatos de uma vez por todas.

“Eu me lembro que em um determinado momento eu escrevi uma carta para ela [Malu] e falei assim: ‘você sabe que isso pertence à novela, que é bom para as pessoas estimularem isso, mas isso não nos pertence. A gente tem que se blindar disso’. E a nossa amizade ficou preservada”, contou.

E a atriz ainda ressaltou a importância de Malu Mader em sua vida e disse, que a amiga ficou no hospital junto de sua família no nascimento de sua primeira filha.

“Eu fiquei em trabalho de parto porque eu queria parto normal. Fiquei de 19h às 7h [no hospital], que foi quando a Maria nasceu, e ela [Malu] ficou lá”, disse.