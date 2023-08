Clara Moneke questiona Bial sobre não poder falar Porjac e leva reposta engraçada

A atriz de ‘Vai na Fé’ esteve no ‘Conversa com Bial’ e os dois não deixaram de se divertir ao comentar o nome do Projac

A web foi à loucura com Clara Moneke no ‘Conversa com Bial’. A dupla de Globais não deixou de comentar sobre o Projac na Globo e o momento foi parar nos holofotes, pois Pedro Bial diz que o nome dos estúdios da emissora está errado e deveria ser “Procu”. “Eu adoro falar Projac. Por que não falam Projac? É antigo?”, questionou a atriz. “Porque era o Projeto Jacarepaguá, e aí falaram: ‘agora não é mais projeto, é uma realidade, tem que chamar Estúdios Globo’ […] E, na verdade, Projac está errado, né? Porque você sabe que ali não é Jacarepaguá”, explicou Bial. “É Curicica”, afirmou a artista. “Então é Procu. Por isso tem que tem que ser Estúdios Globo. Combinado? Não se fala mais nisso”, disse o apresentador, divertindo a intérprete de Kate.