Clara Moneke, Kate de Vai na Fé, diz que era piranha antes de namorar: “Meu primeiro namoro que sou 100% fiel”

Atriz contou detalhes sobre o seu primeiro namoro que é 100% fiel e disse que se aposentou da vida de solteira por tempo de trabalho

O podcast do Tinder Brasil com a participação de Clara Moneke está tudo de bom. Aloca! A atriz que dá vida a Kate em Vai na Fé diz que se aposentou da vida de solteira por tempo de trabalho e não por invalidez, ressaltando que aproveitou muito a vida solteira.

“Eu não me aposentei por invalidez, foi por tempo de trabalho. Eu vivi! Quando eu comecei a namorar virou a chave e eu virei uma monogâmica abusiva e ciumenta. Estou em tratamento e preciso evoluir”, disse.

A musa ainda completa: “Sou uma possessiva ciumenta que sei me comunicar. Meu namorado me entende, eu sou fogo e ele é água. Estamos fazendo dois anos de namoro e nos entendemos. Eu era piranha e virei essa chave. Esse é o meu primeiro namoro que sou 100% fiel. Antes do cara vacilar, eu vacilava primeiro”, finalizou.