Clara Moneke já fingiu desmaio em date: “Homem não é muito fácil, mas estava extremo”

Atriz que dá vida a Kate em Vai na Fé contou detalhes sobre um date ruim em entrevista para o podcast Tinder Brasil

Quem nunca teve um date ruim? Nem as atrizes da Globo estão livres de um péssimo encontro com um príncipe encantado. Aloca! Clara Moneke contou detalhes do seu date ruim que incluía até um cativeiro (risos). A atriz contou detalhes em entrevista ao podcast Tinder Brasil e disse que estava muito afim do boy, mas tudo caiu por terra ao ver onde o boy morava.

Clara contou que chegou no local e teve que dar uma desculpa para ir embora para casa, sendo atriz, ela fingiu um desmaio. “Eu falei… Atriz, amor: ‘Tô me sentindo muito mal, uma tontura’. Eu desmaiei, eu fingi um desmaio, porque eu queria muito mas não tinha desculpa para dar, chegou lá era uma cativeiro”, disse ela.

E completou: “Ele ficou em pânico, mas eu não tinha desculpa para dar, cai e depois eu acordei, me desvinculei. Foi uma decepção, eu estava muito na dele, nunca imaginei. A gente sabe que homem não é muito fácil, mas estava extremo ali”, finalizou.