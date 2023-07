Cissa Guimarães emociona a web em carta para filho que faleceu em acidente grave

A apresentador usou suas redes sociais para relembrar da morte do seu filho, Rafael Mascarenhas, que partiu há 23 anos

Cissa Guimarães levou todas as fofoqueiras às lágrimas ao relembrar do seu filho que faleceu há 13 anos vítima de um acidente grave. A apresentadora relembrou de Rafael Mascarenhas com carinho e chega a chamá-lo de anjo.

“Hoje nosso Anjo Rafael faz 13 anos! Entrando na adolescência, virando Anjo cada vez maior, parrudo, grande, tomando conta de todos nós cada vez mais. Sinto IMENSA, INFINITA falta física tua, filho, mas também sinto tua IMENSA E INFINITA presença e PROTEÇÃO ESPIRITUAL. Quando me sinto sozinha, me lembro que nunca estarei sozinha! Que ideia maluca”, iniciou a apresentadora.

Ela ainda completou: “[…] Sinto teus sinais e meu coração quase explode de amor e gratidão! Obrigada por me mandá-los, sei que não deve ser fácil manter contato, mas você sempre dá um jeito e eu digo: ‘Oi Rafa, que saudades tuas, obrigada por me fazer te sentir tão perto’”, disse Cissa.