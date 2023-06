Cirurgiã da harmonização de Stênio Garcia diz que houve distorção da sua imagem na TV

O ator viralizou nas redes sociais e virou meme no Twitter após aparecer no ‘Fofocalizando’ com o seu novo visual

Finalmente a cirurgiã de Stênio Garcia resolveu contar detalhes sobre a cirurgia do ator e jogou a culpa dos memes na equipe da televisão, após o ator parecer no ‘Fofocalizando’. Em entrevista à Folha de São Paulo, a profissional Camila Avallone, conta que o uso excessivo de iluminação distorceu a imagem do ator. “Colocaram tanta luz, maquiagem e o jeito que filmaram, que ficou tudo muito maior do que realmente está. E ainda printaram o pior momento, em que ele está com a boca aberta”, conta a cirurgiã após Stênio ser alvo de críticas. No meio disso tudo ainda tem a sua esposa dizendo que vai bater na equipe do Fofocalizando por causa de tudo que estavam fazendo eles passarem. “Ele estava um pouco inchado, sim, da medicação [corticoide]. Mas, mesmo assim, para quem o viu pessoalmente, não estava daquele jeito que apareceu na TV”, explicou.