“Ciro sempre decepciona”, declara Bella Falconi em comentário ao petista

Publicação sobre o apoio de Tebet e Gomes ao candidato Lula teve participação da influenciadora

O mundo dos famosos se tornou uma loucura nessas eleições e promete ficar ainda pior nesse segundo turno que vai esquentar o Brasil como nunca. Bella Falconi não deixou de dar sua opinião sobre Tebet e Gomes declarando apoio ao candidato Lula. A influenciadora ficou sem entender o posicionamento de Ciro e ainda disse que ele era hipócrita. Eita!

“É Ciro… Sempre decepciona! Logo Lula de quem você falou tão mal? Não que você estivesse mentindo, mas apoiar quem você tanto repudiou nos debates? Quanta hipocrisia. Reflexo da política”, escreveu ela no comentário da publicação.

O post trazia a notícia que em qualquer momento só dois candidatos à presidência que perderam no primeiro turno, poderiam declarar apoio ao candidato Lula, que vai concorrer com Bolsonaro no segundo turno.