Cíntia Chagas encerra romance com deputado e solta um tombo elegante que sacudiu Brasília

Amores, atenção porque o bafão veio embalado em seda, mas com espinho afiado. Cíntia Chagas, a professora que corrige vírgula até em declaração de amor, foi lá nas redes avisar que o namoro com o deputado Fred Costa acabou. Nada de gritaria. Nada de lavação de roupa. Apenas a mais fina arte do término impecável, servido com afeto, lucidez e um toque de acidez que só uma mulher que sabe o próprio valor consegue dosar.
Ela disse que houve amor, amizade, experiências e companheirismo, mas que os caminhos já estavam em rotas paralelas. A elegância do aviso fez metade de Brasília suspirar e a outra metade puxar cadeira para tentar entender como alguém termina um relacionamento distribuindo gratidão em vez de indireta.
Cá pra nós, meu bem, quando uma influencer fecha ciclo com mais classe do que a diplomacia brasileira, o assunto vira pauta obrigatória. E virou. Porque se existe um dom que poucos dominam, é o de anunciar o fim deixando quem lê dividido entre o respeito e a curiosidade venenosa de saber o que não foi dito.