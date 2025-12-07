Menu
Kátia Flávia
Cíntia Chagas encerra romance com deputado e solta um tombo elegante que sacudiu Brasília

A influencer confirmou o fim com Fred Costa e deixou no ar aquele veneno polido que só quem sabe terminar bem consegue borrifar.

07/12/2025 17h30

Cíntia viveu um romance repleto de trocas de carinho ao lado do deputado federal mineiro Fred Costa. Foto: reprodução/Instagram

Amores, atenção porque o bafão veio embalado em seda, mas com espinho afiado. Cíntia Chagas, a professora que corrige vírgula até em declaração de amor, foi lá nas redes avisar que o namoro com o deputado Fred Costa acabou. Nada de gritaria. Nada de lavação de roupa. Apenas a mais fina arte do término impecável, servido com afeto, lucidez e um toque de acidez que só uma mulher que sabe o próprio valor consegue dosar.

Cíntia Chagas e Fred Costa estavam juntos há pouco menos de um ano. Foto: reprodução/Instagram

Ela disse que houve amor, amizade, experiências e companheirismo, mas que os caminhos já estavam em rotas paralelas. A elegância do aviso fez metade de Brasília suspirar e a outra metade puxar cadeira para tentar entender como alguém termina um relacionamento distribuindo gratidão em vez de indireta.

Foto: reprodução/Instagram

Cá pra nós, meu bem, quando uma influencer fecha ciclo com mais classe do que a diplomacia brasileira, o assunto vira pauta obrigatória. E virou. Porque se existe um dom que poucos dominam, é o de anunciar o fim deixando quem lê dividido entre o respeito e a curiosidade venenosa de saber o que não foi dito.

