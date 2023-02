Cinco pessoas estão desaparecidas após queda de ponte entre RS e SC

De acordo com o G1, 30 pessoas foram resgatadas no acidente

Meu Deus, que tragédia. A estrutura que liga Torres, RS, e Passo de Torres, SC, rompeu e deixou 5 pessoas feridas e 30 desaparecidas. A prefeitura da cidade informou que haviam 100 pessoas na travessia quando o acidente aconteceu. Vale ressaltar que o ligamento tem capacidade para 20 pessoas.

Na madrugada desta segunda-feira, 20, por volta das 2h, um grupo de pessoas caiu da ponte pênsil, que liga os municípios de Torres – RS e Passo de Torres – SC, com o rompimento de cabos da lateral da ponte voltados para o lado da Serra. pic.twitter.com/3SihVbXzvU — Ivan Sgarabotto (@IvanSgarabotto) February 20, 2023

As pessoas estariam voltando de uma festa de carnaval e ela fica localizada em cima do Rio Mampituba, com cerca de 30 metros de extensão.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros fazem o resgate das pessoas das águas. Dezesseis dos feridos já foram atendidos.