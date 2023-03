Christina Rocha anuncia que o programa Casos de Família chegou ao fim

A apresentadora ficou com o programa no ar por 19 anos, animando as tardes dos meus fofoqueiros de plantão.

É gente, é o fim de uma era. Uma era de fofocas reais, que divertiam nossas tardes desde 2009. Nesta sexta-feira (17), a apresentadora Christina Rocha anunciou através de seu instagram que o seu programa no SBT, o Casos de Família, chegou ao fim. Com um vídeo narrado por ela e mostrando alguns dos momentos mais marcantes de todos esses anos de história, Christina agradece a toda a sua equipe e aos telespectadores, que foram os responsáveis por fazer com que o programa fizesse história na televisão brasileira. “Tô aqui hoje pra dizer que realmente, dia 17, sexta-feira, vai ser o último dia que vai passar o Casos de Família no ar. Claro que é um misto de saudade, agradecimento, de tudo. Eu queria primeiro agradecer a você que acompanhou o programa esses anos todos, a plateia, vocês todos que ficaram nos bons e maus momentos do programa”, agradeceu Christina. Continuando os agradecimentos, a apresentadora afirma que não consegue colocar em palavras a felicidade por tudo o que o programa lhe proporcionou durante todos esses anos. “E o Casos de Família chega ao fim. Gostaria de agradecer a toda nossa equipe de produção, estagiários, diretorias, plateia e todos vocês que me acompanharam ali. Não tenho palavras para mensurar a alegria que todos vocês me proporcionaram. Muito obrigada de todo coração”, legendou a apresentadora. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE