Christiane Torloni pede orações para o pai

A atriz usou suas redes sociais para pedir orações para Geraldo Matheus, seu pai, que teve uma piora no seu quadro de saúde

Antes de mais nada que mandar uma chuva de orações para o pai da minha querida amiga Christiane Torloni, que teve uma piora no seu quadro clínico. A atriz usou suas redes sociais para pedir que os seus fãs, amigos e seguidores mandassem boas energias e orações para seu pai, Geraldo Matheus, de 93 anos.

“Não tenho boas notícias. Meu pai, Geraldo Matheus, está passando por um momento delicado da saúde dele. Eu sei que muitos gostam do meu pai e da minha família. Então, vou pedir que vocês orem pelo meu pai, para ele ter coragem, receber muita luz, para ele enfrentar esse desafio que ele está vivendo agora com talhadia”, disse a atriz no vídeo publicado no feed, sem dar detalhes sobre o que ele está enfrentando.

Ela ainda finaliza: “Agradeço à equipe da Unimed, que são uns guerreiros, e aos amigos que estão juntos”, completou a artista.