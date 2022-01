Christian leva facada e fica à beira da morte

Christian leva facada e fica entre a vida e a morte. O estado do protagonista é grave e no hospital terá a companhia de Bárbara.

Ao tentar defender a sogra de Ravi, Christian será esfaqueado e ficará à beira da morte.

Momentos bastante tensos em “Um Lugar ao Sol” menines! Christian (Cauã Reymond) se envolverá em uma briga e levará uma facada! Como isso acontecerá? Vem que te conto tudo!

Christian estará saindo de seu trabalho, o escritório da Redentor Supermercados, e na saída o protagonista irá se deparar com uma cena desesperadora. Inácia (Yara de Novaes), sogra de Ravi (Juan Paiva) estará sendo ameaçada por seu marido com uma faca. Ela estará junto com Francisco, uma criança, e aí será inevitável que Christian não tome uma atitude…

Foto: Gshow

Ele se colocará entre a senhora e o agressor e pedirá que Inácia entre no carro. Valdir (Roberto Alencar), o criminoso, não irá se intimidar com a presença de Christian e continuará com as ameaças… tenso né pessoal?

Christian tentará desarmar Valdir, mas receberá uma facada. As pessoas ao redor chamarão uma ambulância e o protagonista irá direto para a sala de cirurgia. Ele sofrerá uma perfuração no intestino e no fígado e ficará em estado grave.

Foto: Vix

Bárbara (Alinne Moraes) e Elenice (Ana Beatriz Nogueira) estarão no hospital no momento do boletim médico e ficaram desesperadas com a situação. O médico ainda comunicará que ele teve um choque hemorrágico! Super grave a situação minha gente!

Elenice começará a passar mal devido ao nervosismo e ao perguntar ao médico se Renato/Christian sofre risco de morrer e não receber uma resposta.

Foto: Gshow

Será que Christian sairá bem dessa? Aguardem as próximas cenas de “Um Lugar ao Sol”.