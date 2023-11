Christian Chávez leva público ao delírio ao cantar sucesso de Joelma em show no Rio

Cantor mexicano cantou um trecho de ‘Voando ao Pará’, hit da brasileira, e foi acompanhado pelo coro da plateia em show nesta sexta (10), no Estádio Nilton Santos.

“Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa”…

Meus amores, o que foi o Christian Chávez cantando o grande sucesso da nossa querida Joelma no show no Rio de Janeiro desta sexta-feira (10), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, o segundo da Soy Rebelde Tour no Brasil. Viram que rolou até uma palinha do grande hit da cantora paraense, viu?

Christian Chávez soltou sua belíssima voz e cantou o refrão de “Voando ao Pará” para mostrar todo o seu amor pelo Brasil e pela língua portuguesa. E é claro que o público, ao escutar esse trechinho fez aquele coro lindo que só os brasileiros sabem fazer. “Voando ao Pará” foi lançada em 2016 e fez parte do primeiro álbum solo de Joelma após o fim da banda Callypso.

