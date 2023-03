Chris Rock faz nova piada sobre esposa de Will Smith: “Transou com o amigo do filho”

Humorista fez novos comentários sobre a esposa do ator em um especial de comédia realizado no domingo (05) pela Netflix

Eu contei para vocês que semana passada Chris Rock voltou a atacar Will Smith com seus comentários desagradáveis, mas foi ontem (05), que ele voltou a falar sobre Jada Smith, esposa do ator. O humorista fala sobre o tapa no Oscar e ainda faz comentários sobre uma possível traição pela parte da esposa do ator.

“Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive merda nenhuma a ver com aquela merda toda. Eu não tive nenhum ‘envolvimento’ (expressão usada por Jada pare se referir à sua relação com Alsina). A esposa dele estava transando com o amigo do filho dele”, acusou Rock.

O humorista ainda joga sujo e diz que o tapa no Oscar foi mais pelo que eles estavam vivendo do que pela sua piada. “Ela machucou ele muito mais do que ele me machucou. E ele bateu em quem? Em mim, um cara que ele dá conta de bater. Isso é uma merda imensa”, insistiu. “Todo mundo fica tipo: ‘Chris, por que você não fez nada de volta?’ ou ‘Como é que você não fez nada de volta naquela noite?’. Porque eu tenho pais, é por isso. Porque fui criado. Eu tenho pais, e sabe o que eles me ensinaram? Não brigue na frente de brancos”, concluiu.