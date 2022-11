Chris Hemsworth descobre que tem predisposição para Alzheimer

Astro que dá vida ao personagem Thor, da Marvel, descobriu as chances no teste médico realizado no programa Limitless.

Ai gente, assim meu coração de fofoqueira não aguenta. Chris Hemsworth, o nosso Thor, pode ter Alzheimer e tudo isso foi descoberto no seu programa ‘Limitless’, do National Geografic’. O astro descobriu que tem predisposição genética para a doença que deteriora o sistema neurológico. “A maioria de nós gosta de evitar falar sobre a morte. Então, de repente, sou informado de que alguns grandes indicadores estão realmente apontando para isso como a rota que vai acontecer, a realidade disso afunda. Sua própria mortalidade”, disse Chris em entrevista à Variety. O teste que o ator fez faz parte de um dos episódios da série em que Chris enfrenta seus limites mentais e físicos para combater o envelhecimento.