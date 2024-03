Chris Flores responde se continua ou não no SBT

Minha gente, não é de hoje que circulam inúmeras especulações sobre o futuro de Chris Flores no SBT. Afinal, a jornalista está fora do ar desde que se afastou do programa Fofocalizando em outubro do ano passado.

Então, em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, uma seguidora questionou a apresentadora se ela ainda fazia parte da grade de funcionários da emissora paulista. E ela respondeu que “sim, continou por lá.”

Vale ressaltar que nos últimos dias, seu nome foi citado dentro do SBT para comandar a nova versão de Bake Off Brasil. Chris Flores tem um grande apelo comercial e é uma excelente apresentadora, mas a Discovery que é dona do reality, estaria interessado na Ana Furtado como apresentadora.

Além de sua contratação no SBt, parece que Chris Flores está cursando História na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).