Chris Flores nega briga com Ana Hickmann, mas afirma que as duas não conversam

Em entrevista para Fefito, a apresentadora contou detalhes sobre a sua relação com a loira da Record

Em entrevista para Fefito, Chris Flores contou detalhes sobre a sua carreira, principalmente sobre a treta com Ana Hickmann. Para quem não sabe, o marido de Ana comentou a entrada de Chris no ‘Hoje em Dia’ quando Ana estava no comando do ‘Tudo é Possível’ e disse que não queria que sua esposa trabalhasse com a apresentadora.

“Super cumprimento, juro por Deus, por que não? Não conversamos depois disso, mas por que eu não cumprimentaria? Não houve uma briga, não teria porque não conversar, da minha parte, tranquilo”, disse.

Flores ainda conta que é amiga de alguns dos apresentadores do ‘Hoje em Dias’, mas não de todos. Eita!