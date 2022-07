Onde eu mando currículo? Chris Evans está focado em encontrar uma parceira

Em entrevista de divulgação do filme ‘Agente Oculto’, ator revelou que está se dedicando a encontrar um amor

Meu Deus! Eu tô no chão, essa é a chance de mostrar que o Brasil não brinca em serviço. Meninas, mulheres, bora lá? Chris Evans está procurando uma nova parceira e tudo indica que ele está engajado na busca. Onde podemos mandar nosso currículo?

“Talvez hiper focado em encontrar uma parceira, alguém com quem você queira viver. Olha, eu amo o que eu faço, é incrível, eu me jogo nisso. Mas em termos – até essa indústria é cheia de pacotes de dúvidas e hesitações e recalibração. Em termos de realmente encontrar algo que você dê tudo de si, talvez seja sobre encontrar alguém com quem você está buscando passar a sua vida. Então talvez isso”, disse o ator na entrevista.

Além de gati o muso ainda é romântico, afe! Socorro, assim eu não vou resistir, viu?