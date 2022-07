Chris Evans está interessado em conhecer Shakira

Os dois solteiros mais cobiçados de Hollywood já trocaram ‘seguidas’ no Instagram

Depois que Chris Evans contou em entrevista mais recente que queria se dedicar a encontrar uma parceira para sua vida, parece que ele destinou seu tempo a investir em Shakira. A mídia já vinha cercando os dois depois que a cantora terminou seu relacionamento com Piqué (traição) e começou a seguir o ator. Será que vem aí?

Em uma entrevista o muso revelou que sairia com Shakira: “Você está tentando me conectar com ela? Falar o que eu toparia com ela seria demais em frente às câmeras”, disse ele.

A declaração ficou ainda mais quente quando juntamos com a declaração do ator em uma entrevista na semana passada, em que diz: “Em termos de realmente tentar encontrar algo em que você realmente se dedique, talvez seja sobre tentar encontrar alguém com quem você queira passar a vida”, contou.

Só quero saber se isso vai acontecer em off, ou a gata vai soltar para a mídia. Os fãs foram à loucura com a possibilidade de um novo affair.