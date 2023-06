Chris Evans, o Capitão América, anuncia pausa nas redes sociais: “Menos tempos na tela”

O ator anunciou aos seus fãs que o seguia nas redes sociais sobre o fato que o fez desativar as redes sociais e as suas contas, principalmente no Instagram

Chris Evans se foi, mas não de um jeito ruim. O ator contou detalhes para os seus seguidores sobre a sua escolha de passar menos tempo nas telas virtuais e viver mais a vida real. Chris decidiu desativar suas contas e disse que vai fazer uma pequena pausa para aproveitar o verão. “Não poderia ter dito melhor!!! Conte comigo. Vou fazer uma pequena pausa. Muito amor a todos!”, escreveu. “Olá pessoal, estou me preparando para um verão com menos tempo na tela, então estou fazendo uma pequena pausa no Twitter e no IG. Vejo você em breve! Muito amor!”, disse Chris no Twitter. Ele ainda completa: “Me coloquei em um lugar onde passo muito tempo navegando e realmente sinto que minha capacidade de sentar e estar presente e ler livros e assistir filmes e até procurar a companhia de pessoas que amo está se desgastando como resultado”, publicou.