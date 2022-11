Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo pela People

Ator agradeceu ao título e disse que a mãe vai ficar ainda mais feliz com a conquista

Me segura que eu estou passando mal! Chris Evans foi considerado o homem mais sexy do mundo pela revista People. O motivo do meu colapso é que agora a minha concorrência aumenta. Aloca! Meu crush tem 41 anos e agradeceu o título, dizendo que sua mãe ficará feliz com a conquista.

“Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela se orgulha de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar”, brincou Evans.

O ator ficou famoso por seu papel como Capitão América nos filmes da Marvel, mas antes disso ele já fazia sucesso com um shape pra lá de em dia e um sorriso encantador. Afe, morri!