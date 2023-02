Chris Brown se revolta com derrota no Grammy: “Quem é Robert Glasper?”

Cantor estava concorrendo ao ‘Melhor Álbum R&B’ com outros grandes nomes

Está na cara que Chris Brown adora causar na mídia, e nesse Grammy não foi diferente. O cantor concorria na categoria de ‘Melhor Álbum R&B’ com outros grandes nomes e ficou revoltado com o resultado. O músico usou as redes sociais para questionar o nome de Robert Glasper, que ganhou o gramofone.

“Vocês estão brincando. Quem caralh* é esse?”, questionou o artista. Em outra publicação, o cantor disse: “Eu vou continuar a chutar o traseiro de vocês! Com respeito”. “Quem caralh* é Robert Glasper?”.

Chris ainda ironizou o resultado da academia: “Preciso elevar minhas habilidades. Vou começar a tocar gaita”.