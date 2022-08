Chris Brown se pronuncia sobre fotos polêmicas: “Fazia sete anos que eu não tinha o ‘Meet and Greet”

Cantor publicou fotos dos momentos com fãs que viralizaram nas redes sociais

Eita! A internet está longe de perdoar Chris Brown e isso ficou ainda mais evidente depois de uma série de fotos que o cantor publicou ao lado de seus fãs em um ‘Meet and Greet’, momento que os fãs conhecem seu ídolo. O cantor foi duramente criticado nas imagens que viralizaram e se defendeu dizendo que fazia tempo que não os via.

“Quando os artistas fazem shows, todos eles têm algo chamado ‘pacote VIP’. Fazia sete anos que eu não tinha o ‘Meet and Greet’. Eu tenho os fãs mais legais do planeta! Agradeço a todos eles. Estas são memórias que ficarão com eles para sempre”, escreveu o cantor.

O cantor ainda criticou a postura de alguns artistas que não fazem questão de ter o contato com o seu público, ignorando o fato de que a carreira deles é construída e consolidada por eles. Errado não está, né?