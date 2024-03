Choquei X Jéssica: Polícia descobre que prints eram forjados pela vítima

O Brasil inteiro ficou comovido com o caso de Jéssica Vitória Canedo que tirou a própria vida no ano passado após ter seu nome envolvido ao do humorista Whindersson Nunes em uma possível conversa entre os dois. Acontece que a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre a sua morte e descobriu que a própria vítima criou os prints e contas falsas para divulgar as conversas fakes.

Quando a notícia foi altamente divulgada, ela começou a receber ameaças de morte e mensagens de incentivo à própria morte.

Em coletiva de imprensa a polícia revelou: “O que nós apuramos e concluímos com essa investigação: todas essas notícias que foram veiculadas e tudo isso que foi noticiado pelas páginas de notícia foi criado e partiu da própria jovem. Ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas de notícias esse suposto relacionamento dela com o humorista [Whindersson]”, disseram em determinado momento.

A Polícia também descobriu a mensagem de uma jovem de 18 anos que a instigava a tirar a própria vida. Ela foi indiciada. Em casos de gatilhos contra a própria vida procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.