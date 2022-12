“Chocada que tem gente acreditando que sou filha do Ayrton Senna”, dispara Marina Sena

Cantora desmentiu o boato de que era filha do automobilista e ainda disse que é filha do Zezão Sena

Eu já deitei no seu sorriso e só você não sabe, viu Marina! A cantora usou as redes sociais para desmentir o boato de que seria filha de Ayrton Senna. Aloca! A musa contou que é filha de Zezão Sena e que não tem parentesco nenhum com Ayrton.

“Tô chocada que tem gente acreditando que eu sou filha do Ayrton Senna mesmo [risadas] eu sou filha do Zezão Sena gente”, brincou a cantora.

A web não acreditou em Marina e ainda acrescentou que ela seria filha do romance do piloto com Xuxa. Oi? Essa internet gosta de um mal feito, hein? Pai amado!