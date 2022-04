A vida antes da fama: Chloe Cherry revela que tinha sugar daddieS antes da fama

Atriz de Euphoria tinha diversos “velhos da lancha” para pagar seus boletos

Minha gente, para tudo, a nossa musa Chloe Cherry revelou que antes da fama tinha vários sugar daddies para pagar suas contas, os famosos boletos pagos. A gente já sabe que ela era atriz pornô antes de atuar em ‘Euphoria’, então nada mais justo que ter uns daddies para pagar umas continhas.

A loura fez revelações sobre sua vida antes da fama no podcast ‘Viall Files’, de Nick Viall. “Ter um sugar daddy é como namorar, exceto que você está namorando por diferentes razões, porque eles estão fornecendo algo para você, então você está namorando com base no que eles estão fornecendo para você”, disse Cherry.

Chloe Cherry revela que já teve sugar daddies para pagar contas (Foto: Reprodução)

A atriz ainda disse que não aceita namorar um cara que não quer tentar cuidar dela de qualquer forma que seja ou ao menos ser cavalheiro. “Por que eu aceitaria isso quando sei que está lá fora? Eu sei que há pessoas por aí que querem me tratar muito bem”, questionou a jovem.

Na minha opinião a gata foi visionária e está arrasando em um dos papéis mais icônicos da sua carreira. Arrase!