Estrela de Euphoria rebate críticas por filmes pornô

Chloe Cherry estrelou mais de 200 filmes adultos e diz que “a única coisa ruim em trabalhar com pornografia é a forma como as pessoas vão te tratar”

A atriz Chloe Cherry, da série de sucesso ‘Euphoria’, quebrou o silêncio sobre seu passado como atriz pornô. a Loira já estrelou mais de 200 filmes e não tem vergonha de falar sobre.

Chloe Cherry rebate críticas de época em que foi atriz pornô (Foto: Reprodução)

O assunto está repercutindo na internet desde antes de sua fama pela série, quando a atriz participou do podcast americano ‘Call Her Daddy’. “Eu fui uma estrela pornô por muitos anos. Trabalhei muito duro nessa indústria. A única coisa ruim em trabalhar com pornografia é a forma como as pessoas vão te tratar fora da indústria”, disse ela.

Chloe também contou como a indústria do pornô pode punir as pessoas, e disse que perdeu grande parte de suas amigas.

“De repente, minhas amigas do ensino médio não queriam mais ser minhas amigas porque achavam que eu ia transar com o namorado delas. Tipo, ‘eu não quero nada com o seu namorado’”. Perdi muitas amigas que achavam que eu não podia andar com elas. Ou os namorados delas falavam: ‘não, você não pode sair com ela’, e elas de fato concordavam”, desabafou.

Chloe Cherry, interpreta Faye em Euphoria (Foto: Reprodução)

Eu acho muito engraçado como o povo julga a vida das pessoas como se a delas fossem a melhor vida do mundo, ou mais que isso, se tratando de pornografia, como se não consumissem o produto. Me poupe e se poupe.

Valorizem as atrizes pornô, não são só os homens que podem estar onde bem entenderem quando querem.