Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano vão se apresentar juntos no ‘Projeto Amigos’

Cidades já foram anunciadas pelas duplas para o ano de 2023 e o retorno promete emocionar

Não aprendi a dizer adeus! Amém! O projeto Amigos está de volta e minha fofoqueiras já estão agitadas com o retorno triunfal de Chitãozinho e Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. De acordo com Léo Dias, o projeto já tem o nome de batismo de Amigos 2023 – De Volta à Estrada. Já não posso esperar…

Três cidades já estão confirmadas no radar dos sertanejos, como Cuiabá, no dia 3 de junho, Curitiba, em 12 de agosto, e São Paulo, em 2 de dezembro. Claro, novas datas vão ser liberadas, mas até o momento essas são as principais cidades.

Ansiosos? Porque eu já estou morrendo na espera da liberação dos ingressos para esse revival.