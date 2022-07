Bruno Gagliasso, Nelson Freitas e Fernanda Souza e estão envolvidos no documentário sobre o sucesso de Chiquititas

‘Anos Depois’ vai trabalhar o fenômeno que foi o grupo no Brasil e no México

Vem com tudoooo! Minhas noveleiras de plantão já não podem esperar. ‘Anos Depois’ vai contar tim tim por tim tim do que a gente ainda não sabe sobre o sucesso que foi ‘Chiquititas’. Com participação de Fernanda Souza, Bruno Gagliasso e Nelson Freitas, vamos ver o dilema por trás da fama.

O documentário vai mostrar a dor e as delícias de uma novela que fez o maior sucesso no Brasil e no mundo. Além disso, o documentário vai mostrar um outro lado do estrelato, contando com os participantes reais que acompanharam de perto tudo isso.

Lágrimas e muitas lembranças boas vão arrebatar as minhas noveleiras de plantão. Ao todo, foram 5 temporadas, 3 anos e meio no ar, 2 temporadas de shows, milhões de CDs vendidos, mais de 100 atores e atrizes. Vai perder?