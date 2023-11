Chico Moedas faz seu primeiro post depois do fim da relação com Luísa Sonza

O influenciador postou um carrossel de fotos e a publicação já alcança mais de 135 mil likes

Sem legenda e a carinha que a gente já conhece bem, foi assim que Chico Veiga fez o seu retorno para as redes sociais fazendo a alegria dos seus fãs. Depois de perder a conta do Instagram diante dos fatos da traição de Luísa Sonza explanada no programa da Ana Maria Braga, o influenciador resolveu retornar para as redes e publicou uma foto no espelho.

Os fãs da influenciador comemoraram o retorno após uma onda de hate gigante em sua carreira com o sofrimento de Luísa Sonza em rede nacional.

Vale ressaltar que Chico traiu Luísa Sonza e em sua carta aberta, lida no ‘Mais Você’ ela conta que quebraria o elo entre os dois em respeito aos seus ideais. Logo em seguida o influenciador desativou os comentários de suas publicações e teve sua conta derrubada.