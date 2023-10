Chico Moedas aparece beijando loira misteriosa ao som da música que Luisa Sonza fez em sua homenagem

O influenciador foi filmado em momento de romance com uma loira por frequentadores durante uma festa no Rio de Janeiro.

Minha gente, estava eu aqui no meu escritório na minha bela residência no Leblon quando me aparece um vídeo que se a própria Luísa Sonza talvez não estivesse esperando, imagina nós, pobres mortais. Queria diria que aquela maravilhosa bossinha “Chico”, feita em homenagem para seu ex, Chico Moedas, seria a trilha sonora enquanto ele beijava horrores uma loira durante uma festa que aconteceu no feriado, no Rio de Janeiro.

O ex da cantora marcou presença no evento Adoro Frozen e quando o DJ Lup tocou um remix da música composta por Sonza no auge da paixão, frequentadores começaram a filmar Chico, que flertava com uma loira perto de um dos bares. No vídeo, que circula nas redes sociais, os amigos de quem filma aguardam ansiosos pelo momento do beijo entre ele e a moça, o que realmente aconteceu ao som de “Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar…”. E na hora do beijo, o público reconheceu o influenciador e puxou um coro de “Hoje eu quero trair minha namorada”.