Chico Buarque foi operado!!!

Amores, estava bebericando um chá gelado de hibisco com limão siciliano em um quiosque luxuoso próximo ao Copacabana Palace. Eis que uma amiga me liga e me conta sobre uma operação delicada que um ícone da música brasileira realizou.

Bem, segundo informações do jornalista Valmir Moratelli, da coluna Gente, nesta terça-feira (3), o cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, foi submetido a uma cirurgia neurológica devido a queixas de incômodos causados por pressão craniana. O cantor está em observação e passa bem.

Ainda de acordo com o colunista, a intervenção foi realizada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer no Hospital Copa Star, em Copacabana. O procedimento de Chico Buarque já estava agendado e não se tratou de uma situação emergencial.

Vale ressaltar que, no último domingo (1º), o músico esteve junto a Gilberto Gil sob o palco da turnê “Tempo Rei”, onde entoaram ‘Cálice’, música de 1978 que marcou a luta contra a ditadura militar no Brasil.

Gente, estou aqui emanando energias positivas para o queridíssimo Chico Buarque se recuperar o mais rápido possível.