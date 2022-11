Cher revela romance com homem de 36 anos

A cantora de 76 anos compartilhou a foto do seu novo affair nas redes sociais

Olha ela! Cher está com tudo na vida amorosa e revelou por meio de uma foto com seu novo affair, Alexander Edwards, de 36 anos, que está nas nuvens. A musa ainda revelou vários detalhes do seu novo caso, dizendo que foi ele quem foi atrás dela, dizendo ainda amar o rapaz por seu talento.

“Ele tem 36 anos e veio atrás de mim. Ele não é as suas tatuagens, sua cor de cabelo, seu grillz de diamantes… Eu o amo porque ele não teve medo e porque ele é gentil, hilário, inteligente, talentoso, lindo”, contou a artista.

Cher ainda diz que os dois combinam perfeitamente. “Conversamos e rimos. Combinamos perfeitamente. Eu gostaria de ser mais nova, mas não sou. E daí? Nós nos amamos e estamos felizes”, reforçou Cher.

O que deu o que falar foi a diferença de idade de 40 anos entre os dois. A internet ama falar disso, né? Para mim o que importa é se os dois estiverem felizes. Apenas…