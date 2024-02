Cheirinho de casamento? Luan Santana reata com Jade Magalhães

Deu para perceber que Luan Santana está curtindo a vida a dois com seu romance de tempos, Jade Magalhães. Os amigos do cantor chegaram a dizer que ele está pensando em se casar com a musa, com quem está curtindo o México numa espécie de lua de mel.

“Eles voltaram, sim. E, pelo jeito que as coisas vão, teremos a oficialização em breve. Ela sempre foi o porto seguro dele, que voltou a falar de se casar”, conta uma fonte próxima ao casal ao Jornal Extra.

Nos stories, os fãs já estavam percebendo uma coincidência nas postagens dos dois, e foi dito e feito! Os dois foram flagrados na recepção de um hotel fora do Brasil.