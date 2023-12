Cheio de ironias, Renato Cariani concede entrevista ao Pânico: “Só confio na Jovem Pan”

Na entrevista, o influenciador ironiza as investigações envolvendo o seu nome e o desvio de produtos químicos para o tráfico.

Gente, as minhas vizinhas aqui do Leblon, que adoram deixar o shape em dia, colocaram o radinho de pilha em cima da geladeira para escutar a entrevista que o influenciador e empresário Renato Cariani concedeu ao lendário Pânico, da rede Jovem Pan. A entrevista começou o ironia:

Ao ser anunciado no programa por Emílio Surita, brincando, Renato pede que o apresentador tenha mais respeito com ele citando de forma irônica as investigações envolvendo o seu nome e o desvio de produtos químicos para o tráfico.

“Cariani não, mais respeito, Walter White”, ironizou ele, que garantiu só confiar no programa Pânico para conceder uma entrevista.

“Eu recebi telefone, contato, de todos os canais abertos e fechados, e falei para o Maurício, que trabalha comigo, “Só o Pânico da Jovem Pan’”, iniciou o influenciador, que logo em seguida destacou o seu medo a respeito das edições que as pessoas podem fazer em cima de suas falas.

“Porque eu não confio cara, o cara edita depois, quando você olha o programa, você fala: “peraí, mas eu não falei assim, eu não falei isso”. Aqui é ao vivo cara e como eu estou com a verdade não tenho medo de programa ao vivo”, afirmou Cariani.